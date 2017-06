Wiślana Trasa Rowerowa staje się faktem

Powstająca mozolnie od kilkunastu lat Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) to ambitny projekt połączenia szlakiem rowerowym źródeł królowej polskich rzek z jej ujściem. W założeniu ma to być ponad 1200 km spójnej trasy poprowadzonej w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. Przykładów takich tras, które cieszą się świetnymi opiniami nie trzeba szukać daleko: szlak po niemieckiej stronie Odry i Warty, wzdłuż Dunaju czy Loary.

Do tej pory oddany został tylko odcinek w województwie kujawsko-pomorskim. Jest on jednak daleki od założeń. Prowadzi w większości drogami publicznymi w mniejszym lub większym oddaleniu od Wisły. Inne podejście do WTR zastosowały województwa śląskie i małopolskie, gdzie szlak jest właśnie na ukończeniu. Trasa poprowadzona jest w wielu miejscach asfaltowymi drogami dla rowerów, całkowicie oddzielonymi od ruchu samochodowego. Szlak jest już w większości przejezdny, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby skorzystać z niego jeszcze w tym sezonie.

Ostateczne zakończenie prac na małopolskim odcinku WTR nastąpi w sierpniu 2017.

Z obecnym i planowanym przebiegiem Wiślanej Trasy Rowerowej można zapoznać się na interaktywnej mapie